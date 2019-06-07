«Нафтогаз Украины» готов к переговорам с РФ по газу только с участием ЕС

"Мы всегда готовы к переговорам, но исключительно в трехстороннем формате, любые новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей", — написал Коболев в Facebook.

По его словам, компания сейчас покупает газ в Европе в первом квартале — по 259 долларов, во втором квартале — по 212 долларов, в июле будет закупать по 178 долларов.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.