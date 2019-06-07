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«Нафтогаз Украины» готов к переговорам с РФ по газу только с участием ЕС 

Прайм + ещё 1 1 час назад
Фото: AFP/ Sergei Supinsky
НАК "Нафтогаз Украины" готов к переговорам с РФ по газу только с участием ЕС, любые новые контракты должны соответствовать европейским нормам, заявил в пятницу глава компании Андрей Коболев.
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер по итогам встречи с украинскими политиками Виктором Медведчуком и Юрием Бойко заявил, что "Газпром" готов начать переговоры о прямых поставках газа на Украину, причём для конечного потребителя газ может быть дешевле на 25%.
"Мы всегда готовы к переговорам, но исключительно в трехстороннем формате, любые новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей", — написал Коболев в Facebook.
По его словам, компания сейчас покупает газ в Европе в первом квартале — по 259 долларов, во втором квартале — по 212 долларов, в июле будет закупать по 178 долларов.
Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.
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Комментарии1
Компании , Андрей Коболев , Алексей Миллер , Юрий Бойко , Виктор Медведчук , Нафтогаз , Газпром , ЕС
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