Глава Coca-Cola считает, что США и Россия могут сотрудничать ради бизнеса

Джеймс Куинси. США и Россия могут сотрудничать для улучшения условий бизнеса, несмотря на конкуренцию в геополитике, считает главный исполнительный директор The Coca-Cola Company

"Страны конкурируют, но им надо и сотрудничать. Мы можем конкурировать геополитически, не всегда это хорошо, но мы можем и сотрудничать, чтобы улучшать жизнь общества и улучшать условия для бизнеса. Мы всегда стремились играть свою роль. Бизнес играет маленькую роль в геополитике, но он может способствовать созданию доверия",

— сказал он на панельной сессии "Россия — США" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он призвал не зацикливаться на негативе, геополитическом соперничестве между Вашингтоном и Москвой, а создавать базу доверия.

"Если мы это будем делать, мы будем подрывать базу доверия. Надо создавать базу доверия. Идеала нет нигде в мире, но везде в мире можно сделать жизнь лучше. Это направление — главное", — отметил Куинси.

Он добавил, что его компания работает в России уже 25 лет и инвестировала в страну 26 миллиардов долларов.

В начале апреля был опубликован внесенный в американский конгресс законопроект о новых санкциях США против РФ, предусматривающий возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков. Помимо замораживания активов, находящихся в юрисдикции США, предусмотрена и более мягкая мера — ужесточение или запрет на открытие счетов. Кроме того, авторы законопроекта предлагают запретить в американской юрисдикции новые операции с российским суверенным долгом.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.