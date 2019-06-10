Ford полностью погасил долг СП Ford Sollers перед ВЭБ.РФ

Ford полностью погасил долг совместного предприятия Ford Sollers перед ВЭБ.РФ и стал собственником завода во Всеволожске. Об этом сообщил журналистам гендиректор "Соллерс" Вадим Швецов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Как вы знаете, у нас Ford погасил полностью кредит Внешэкономбанку. Соответственно, он является собственником. Ford, именно американская группа, является собственником и акционером завода (во Всеволожске — прим. ТАСС). Собственно говоря, насколько я понимаю, самостоятельно продает эту площадку. Я даже не в курсе", — сказал он, отвечая на вопрос о продаже завода Ford во Всеволожске.

Погашение долга также подтвердил ТАСС первый заместитель председателя — член правления ВЭБ.РФ Николай Цехомский

"Ford Sollers с поддержкой акционеров погасил долг перед ВЭБ в полном объеме", — сказал он.

На создание СП Ford Sollers в 2011 г. ВЭБ предоставил кредит на сумму 39 млрд руб. Однако, как сообщали ТАСС в пресс-службе ВЭБ.РФ, размер текущей задолженности СП не раскрывается.

В конце марта этого года Ford принял решение завершить выпуск легковых машин в РФ к июлю, закрыть заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Елабуге и покинуть российский рынок легковых автомобилей. Контроль в совместном предприятии с Sollers при этом перейдет к российской компании.