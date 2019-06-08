Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
17.06 – 24.06
$
65.00
73.25
Индексы и котировки Brent
60.95
–0.38 Золото
1337.37
+0.02 РТС
1317.32
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
06.06
1.1267
+0.0063
24.05
1.1204
03.06
23.05

Соглашение об открытии офиса Visit Petersburg в Анкаре подписали на ПМЭФ-2019 

ТАСС 8 июня 2019
Фото: Reuters
Представительство Visit Petersburg, занимающееся продвижением туристского потенциала Санкт-Петербурга, откроется в Анкаре. Как сообщили в субботу в пресс-службе комитета по развитию туризма российского города, соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.
"Благодаря зарубежным представительствам мы формируем имидж Петербурга — комфортного дружелюбного города, крупнейшего современного мирового центра туризма", — приводят в распространенном пресс-службой сообщении слова руководителя подведомственного комитету Городского туристско-информационного бюро Надежды Петровой, подписавшей документ со стороны Петербурга.
С турецкой стороны подпись под соглашением поставил генеральный директор компании Union Art Эрол Уруглу. Отмечается, что Петербург и Анкара запланировали расширение сотрудничества в сфере туризма и договорились о совместной работе по продвижению туристского потенциала города на Неве на внутреннем и зарубежном рынках.
В зарубежных офисах Санкт-Петербурга под брендом Visit Petersburg распространяется информация о городе, его отелях, достопримечательностях и наиболее удобных маршрутах для путешествия. Также благодаря офисам упрощается проведение деловых мероприятий и присутствие петербургских делегаций на конгрессно-выставочных мероприятиях в стране, где располагается представительство.
В настоящее время, по данным комитета, представительства Visit Petersburg работают в Римини, Тайбэе, Лейпциге, Дели и Мумбаи, Гонконге, а также в Париже. В мае этого года Городское туристско-информационное бюро подписало соглашение об открытии офиса в Токио.
Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор — фонд "Росконгресс". ТАСС — информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
ТАСС: последние новости
Wintershall Dea ждет ввода в эксплуатацию Nord Stream 2 к концу 2019 года American Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября Мнучин заявил, что США и Китай условились разделять вопросы торговли и ситуацию с Huawei
Комментарии
Компании , ПМЭФ-2019 , Надежда Петрова , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам повысили цену на газ510
Без компромиссов: «Северный поток» потопит Украину164
Рубль растёт к доллару и евро
Миллион под ударом: данные россиян слили в сеть1
Названы главные угрозы для экономики России2
Видео
04:05
Без компромиссов: «Северный поток» потопит Украину
Компании Статьи
14:14
Греф назвал способ сделать россиян богаче
Личный счет
03:51
Белоруссия вернула России грязную нефть
Рынки Экономика
00:43
Сочи стал городом с наибольшей зарплатой за лето
Личный счет
03:50
Новый план: Москву и Минск свяжет общая валюта
Рынки
03:31
В Грузии похвастались выгодой от российского угля
Компании
00:34
Как Украина обманывала Россию
Экономика Статьи
12:54
«Северный поток-2» оказался на грани срыва
Рынки Экономика
01:20
«У всех все плохо»: власть обрушилась на бизнес
Экономика Компании
04:35
«Пройдем войну с Китаем»: санкции напугали нефтяников
Компании Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение