Без компромиссов: «Северный поток» потопит Украину

Никаких компромиссов: «Северный поток» потопит Украину

Европейские партнеры «Газпрома» не сомневаются, что проект «Северный поток — 2» будет построен в этом году. О том, что у строителей, несмотря на сложности с получением разрешения от Дании, есть все шансы успеть в срок, говорят и в «Газпроме». Эта риторика негативным образом сказывается на перспективах переговоров Москвы и Киева по сохранению газового транзита через Украину.

Участники проекта «Северный поток — 2» уверены, что строительство газопровода завершится в этом году. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил член правления Wintershall Dea Тило Виланд.

«Проектное общество исходит из того, что трубопровод будет запущен в конце 2019 года», — Виланд.

«Могу сказать, что на 50% газопровод уже сейчас построен, и финансирование также проходит по плану», — заверил Вилланд.

«Северный поток — 2» — газопровод, который пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до германского берега. Стоимость проекта 9,5 млрд евро. Он будет состоять из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров природного газа в год. Финляндия, Швеция, Россия и Германия уже дали согласие на прокладку трубы по дну своих территориальных вод. Дания не огласила еще своего окончательного решения, что создает на сегодняшний день главный риск для проекта.

О том, что у «Газпрома» есть все шансы завершить стройку в намеченный срок, говорил ранее и глава российской компании Алексей Миллер . Правда, он намекнул, что подвижки могут быть с началом прокачки газа.

«Капитальные затраты, которые необходимы, чтобы газопровод построить, без стоимости финансирования, на 80% (сделаны — прим. «Газета.Ru»). Все наши партнеры, которые были на форуме, все подтверждают свое участие. С точки зрения протяженности — 57,2%, и каждый день все больше, это уже считайте две трети», — рассказал он журналистам о ходе реализации проекта в кулуарах Петербургского экономического форума.

При этом ситуация со все еще не полученным от Дании разрешением на прокладку трубы через воды королевства сильных тревог у «Газпрома» не вызывает.

«Реально самой работы в датском секторе — это максимум пять недель работы. (При скорости работ — прим. «Газета.Ru») 5,4 километра в сутки», — сказал Миллер. «Участок, который в Дании есть, даже независимо от маршрута, он очень короткий — плюс-минус 130 километров», — уточнил Миллер.

Именно этот короткий датский участок сейчас — главный риск для проекта.

В 2017 году в королевстве был принят закон, согласно которому реализация подобных проектов рассматривается страной на уровне МИД , тогда вопрос уже открыто перешел в политическую плоскость.

Первая заявка, поданная компанией-оператором проекта Nord Stream 2 (100% принадлежит «Газпрому»), более года пролежала без ответа с датской стороны. Тогда, не дожидаясь решения регулятора, Nord Stream 2 подал заявку на альтернативный маршрут — к северо-западу от острова Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Однако и он не был одобрен. Датское энергетическое агентство предложило «Газпрому» третий вариант — в исключительной экономической зоне страны к юго-востоку от Борнхольма.

Однако новый вариант требует проведения длительной экологической экспертизы, которая может занять 3-6 месяцев. Ранее в Nord Stream 2 заявляли, что это может сдвинуть сроки реализации проекта.

«Требование подачи заявки по третьему варианту маршрута, несмотря на наличие уже двух действующих заявок, прошедших процесс рассмотрения и удовлетворяющих условиям выдачи разрешения, можно рассматривать исключительно как намеренную попытку задержать завершение проекта», — заявили весной в Nord Stream 2, подсчитав, что каждый день отсрочки обойдется европейским семьям и промышленным предприятиям в €20 млн евро за счет необходимости покупать более дорогой газ у альтернативных поставщиков.

«Есть три опции, которые сейчас обсуждаются с датским правительством. И маршрут проекта «Северный поток — 2» пройдет со всеми необходимыми предписаниями и законами. Мы исходим их того, что все необходимые разрешения будут получены», — заверил Тило Вилланд.

В Дании прошли выборы, по итогам которых формируется новое правительство, напомнил Алексей Миллер. И это шанс на новый взгляд на реализацию «Северного потока — 2».

«На проект потрачено много денег, если проект остановить, то инвестиции в миллиарды евро просто пропадут. Здесь риски больше для европейских партнеров и участников проекта, так как «Газпром» в случае их отказа от участия получит неустойку в миллиарды евро», — полагает Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж «БКС Брокер».

Все упоминаемые сейчас сложности не являются катастрофичным для «Северного потока — 2», и рано или поздно газопровод будет построен, уверен эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев

Однако сроки запуска проекта имеют принципиальное значение для усиления переговорной позиции «Газпрома» в предстоящих консультациях с «Нафтогазом» по вопросу сохранения транзита энергоносителя через территорию Украины. Запуск «Северного потока — 2» в этом случае — это гарантия альтернативных поставок и инструмент воздействия на несговорчивого партнера.

Впрочем, по мнению украинской стороны, Россия и ЕС и без новой трубы готовы к возможной «газовой войне» с отказом от украинского транзита.

«По нашим подсчетам, российская сторона имеет техническую возможность в следующем году не использовать украинский транзит. При этом «Газпром» может выполнять минимальные объемы поставки газа европейским потребителям», — заявил в мае глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.

Россия, по его словам, производит поставки в ЕС в «ускоренном режиме», значительные объемы закачиваются в подземные хранилища газа в Европе, создаются дополнительные запасы ресурса.

Пока новый раунд переговоров между Москвой и Киевом по газу еще даже не назначен, а действующий контракт завершается 31 декабря 2019 года.