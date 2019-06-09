Госдума планирует ввести деловой рейтинг для участия в госзакупках

Госдума рассмотрит поправки в закон о контрактной системе в сфере закупок товаров для государственных и муниципальных нужд. По словам первого вице-спикера нижней палаты парламента Александра Жукова, предполагается ввести рейтинг деловой репутации бизнеса.

Он пояснил, что речь идёт о введении единых типовых форм электронных документов.

Вице-спикер отметил, что в торгах иногда принимают участие те, кто реально не сможет выполнить заказ. Им приходится отдавать своё право другим компаниям, что затягивает реализацию заказа, в том числе в рамках нацпроектов.

Корректировка закона позволит отсечь от участия в госзакупках недобросовестных предпринимателей, передаёт ТАСС.