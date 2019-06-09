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Госдума планирует ввести деловой рейтинг для участия в госзакупках 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Госдума рассмотрит поправки в закон о контрактной системе в сфере закупок товаров для государственных и муниципальных нужд. По словам первого вице-спикера нижней палаты парламента Александра Жукова, предполагается ввести рейтинг деловой репутации бизнеса.
Он пояснил, что речь идёт о введении единых типовых форм электронных документов.
Вице-спикер отметил, что в торгах иногда принимают участие те, кто реально не сможет выполнить заказ. Им приходится отдавать своё право другим компаниям, что затягивает реализацию заказа, в том числе в рамках нацпроектов.
Корректировка закона позволит отсечь от участия в госзакупках недобросовестных предпринимателей, передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал, что управление делами президента России объявило аукцион на организацию банкета в Кремле по случаю десятилетия поместного собора Русской православной церкви. При этом сами торжественные мероприятия прошли в январе 2019 года.
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Комментарии
Компании , Экономика , РПЦ , Госдума , ИТАР-ТАСС
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