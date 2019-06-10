American Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября

Американская авиакомпания American Airlines продлила запрет на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX с 19 августа до 3 сентября текущего года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте авиаперевозчика.

"American [Airlines] в апреле продлила срок [действия] отмены полетов MAX до 19 августа включительно. Теперь мы продлеваем отмену до 3 сентября включительно", — уточнила авиакомпания, пояснив, что данное решение позволит пассажирам лучше планировать поездки.

"Приблизительно 115 рейсов каждый день будет отменяться в период до 3 сентября", — добавил авиаперевозчик.

В прошлом месяце руководство компании Boeing сообщило, что не связано конкретными временными рамками в вопросе возобновления эксплуатации самолетов серии 737 MAX.