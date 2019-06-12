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Трамп пообещал санкции участникам «Северного потока — 2» 

Газета.Ru + ещё 10 1 час назад
Фото: Reuters
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что власти страны могут применить односторонние санкции в отношении участников проекта "Северный поток — 2". Об этом сообщает C-SPAN.
При этом Трамп отметил, что участвующие в данном проекте государства вольны строить этот трубопровод и ничего не нарушают.
"Мы рассматриваем это (введение санкций. — "Газета.Ru")", — подчеркнул Трамп.
Также глава государства раскритиковал Германию за решение строить "Северный поток — 2". По его словам, США защищают Германию от России, а российская сторона получает миллиарды от Германии, направляя туда газ.
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