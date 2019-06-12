Трамп пообещал санкции участникам «Северного потока — 2»

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что власти страны могут применить односторонние санкции в отношении участников проекта "Северный поток — 2". Об этом сообщает C-SPAN.

При этом Трамп отметил, что участвующие в данном проекте государства вольны строить этот трубопровод и ничего не нарушают.

"Мы рассматриваем это (введение санкций. — "Газета.Ru")", — подчеркнул Трамп.

Также глава государства раскритиковал Германию за решение строить "Северный поток — 2". По его словам, США защищают Германию от России, а российская сторона получает миллиарды от Германии, направляя туда газ.