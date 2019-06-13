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Экспрты: менее половины российских компаний доживает до пяти лет 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Срок жизни большинства российских компаний составляет менее пяти лет. Об этом сообщается в исследовании аудиторско-консалтинговой группы FinExpertiza (есть в распоряжении ТАСС).
"В 2018 году из 3 433 533 предприятий, активно ведущих свою деятельность (с численностью работников и оборотом, превышающим нулевые значения), только 1 583 134, или 46,11%, перешагнули возрастную отметку в пять лет", — пришли к выводу авторы, проанализировав данные государственной статистической системы ЕМИСС.
Больше всего компаний-долгожителей в Магаданской области (в регионе 65,4% предприятий старше пяти лет), Ленинградской области (64,8%) и Ставропольском крае (63,3%). Меньше всего — в Севастополе (7,8%) и в Крыму (10,7%). Динамику по последним двум субъектам авторы объясняют тем, что полуостров сравнительно недавно был интегрирован в экономику России.
Третьим в списке регионов с наименьшей долей компаний старше пяти лет идет Ингушетия (таких компаний в республике 36,7%), а на четвертом месте — Москва (38,24%). В столице из 773 098 компаний лишь 295 650 старше пяти лет. В Москве активно открывают компании (в 2018 году открыто более 84,8 тыс. предприятий) и так же активно их закрывают (234,7 тыс.), указывают в FinExpertiza.
В число регионов с самой низкой долей компаний-долгожителей вошли и другие экономически развитые регионы, такие как Татарстан (старше пяти лет 38,6% региональных компаний) и Санкт-Петербург (40,1%), отмечается в исследовании.
По данным FinExpertiza, ежегодно в России открывается порядка 300 тыс. компаний. Выживание почти половины компаний на пятилетнем отрезке в текущей экономической ситуации — это хороший показатель, считает председатель совета директоров FinExpertiza Елена Трубникова. По ее словам, по этому параметру Россия находится на уровне европейских стран. В то же время Трубникова отмечает негативную тенденцию увеличения числа убыточных компаний. "Настораживает, что 27,4% компаний стали убыточными по итогам 2018 года, и доля их растет", — подчеркнула она.
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Компании , Елена Трубникова , ИТАР-ТАСС
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