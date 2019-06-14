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В Киеве рассказали об угрозе для украинской ГТС 

РИА Новости + ещё 7 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
"Уктрансгаз" предупредил об угрозе приостановки работы украинской газотранспортной системы.
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд. При этом общая задолженность за март-апрель составляет около 155 миллионов долларов.
В "Укртрансгазе" рассказали, что объемов газа для обеспечения работы ГТС хватит только до 24 июня. Компания-оператор проинформировала о сложившейся ситуации Совет по нацбезопасности и обороне.
Кроме того, компания инициировала переговоры с кредиторами, включая НАК "Нафтогаз Украины", о реструктуризации задолженности"
Ранее депутат Рады Вадим Рабинович предсказал превращение украинской ГТС "в груду металлолома" из-за отсутствия договора о транзите с Россией.
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