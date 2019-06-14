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В Киеве заявили об угрозе остановки ГТС 

Рамблер + ещё 8 10 минут назад
Оператор газотранспортной системы Украины компания «Укртрансгаз» заявила об угрозе работе системы из-за долгов, передает ТАСС.
Россия готова продлить газовый контракт с Украиной
«Укртрансгаз» обратился в Госслужбу по ЧС и Совет национальной безопасности и обороны Украины с письмами, в которых сообщил об остром дефиците средств, необходимых для приобретения газа для собственных производственно-технологических нужд.
«Долги компании перед поставщиками топливного газа за март-апрель достигли 4,1 млрд гривен (почти $152 млн). Поэтому поставщики газа отказываются предоставлять в дальнейшем определенные действующими контрактами объемы газа», — сообщили в компании.
По подсчетам «Укртрансгаза», объемов закупленного по предыдущим контрактам газа хватит для обеспечения работы газотранспортной системы до 24 июня.
В компании сообщили, что пытаются решить проблемы путем переговоров с кредиторами, в том числе с «Нафтогазом». Причиной финансовых проблем в «Укртрансгазе» назвали установленные в конце 2018 года «временные тарифы», которые позволяют рассчитываться за использованный газ только на 60%.
Комментарии40
Компании , Видео , Экономика
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