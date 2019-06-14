Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.41
$
64.60
72.70
72.85
Прогноз
17.06 – 24.06
$
65.00
73.25
Индексы и котировки Brent
61.17
–0.52 Золото
1356.25
+0.09