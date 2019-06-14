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РБК: H&M выведет на российский рынок бренд & Other Stories в 2021 году 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
Фото: andotherstories / Facebook
Шведская компания H&M выведет на российский рынок бренд & Other Stories в 2021 году, ведет переговоры по помещениям. Об этом сообщает газета РБК со ссылкой на источники.
По их данным, компания выбрала два помещения — одно в историческом центре Москвы, второе — внутри Садового кольца.
Компания рассматривает площадки в существующих торговых центрах столицы, утверждают источники РБК.
Отмечается, что открытие может произойти в 2021 году.
При этом представитель &Other Stories сообщила РБК, что не готова подтвердить информацию относительно планов по развитию в России.
Бренд & Other Stories существует с 2013 года, выпускают одежду, обувь, аксессуары, украшения, нижнее белье и косметику.
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Компании , РБК
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