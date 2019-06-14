«Ни цента»: расчетливые французы не сдают на Нотр-Дам

Французские инвесторы, которые обещали миллионы евро на восстановление «жемчужины» Франции — Собора Парижской Богоматери — в результате ничего не дали. Зато деньги на реконструкцию собора после пожара выделили американцы. Как отмечали ранее эксперты, пожертвования на восстановление собора стали хорошей пиар-акцией для многих бизнесменов. Однако, как выяснилось, выполнять обещания инвесторы не спешат.

Французские инвесторы, которые обещали профинансировать восстановление собора Парижской Богоматери, инвестировав сотни миллионов евро на восстановление собора, так и не сделали этого.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителей деловых и церковных кругов Франции, они не перечислили в благотворительный фонд, созданный специально на восстановление национального памятника, ни цента.

При этом радиостанция France Info указывает, что собор получил всего 9% от обещанных пожертвований на реконструкцию. «Крупные доноры не заплатили ни цента», — отметил представитель пресс-службы собора Анри Фино.

По его словам, они «хотят знать, на что именно тратятся их деньги». Инвесторы ждут планов реконструкции, и только после этого будут подписывать контракты.

Однако не все инвесторы так ведут себя. Как отметил президент благотворительного фонда «Друзья Нотр-Дама» Мишель Пико, 90% всех полученных пожертвований поступили из США.

«Американцы очень щедры к Нотр-Даму, и памятник очень любят в Америке. Шесть из 11 наших членов правления — жители США»,

— приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК его цитату.

При этом чек на сумму €3,6 млн фонд уже передал на первый этап реставрационных работ, который нельзя было отложить. На эти деньги будет очищена токсичная пыль со здания Нотр-Дама и ближайших окрестностей. Как отметил Фино, на выполнение этой задачи потребовалось несколько недель.

Судьбоносное для Франции событие произошло в середине апреля. Тогда произошел крупнейший пожар за всю историю собора. Огонь уничтожил шпиль и часы собора, кровля оказалась частично разрушена, однако, к счастью, две башни и основная конструкция здания остались целы.

Что касается внутреннего убранства, то тут тоже практически все придется восстанавливать или создавать заново.

Основной версией причин пожара стало короткое замыкание.

На волне роста патриотизма власти Франции заявили о том, что намерены восстановить собор Парижской Богоматери за пять лет. Поскольку собственных средств французского бюджета на это не хватит, Париж объявил о сборе пожертвований, и на этот призыв сразу же отреагировали сочувствующие.

Сбор средств и обещаний их выделить, как восторженно писала французская пресса, проходил крайне активно. О желании инвестировать в восстановление собора заявило большое количество меценатов из Франции.

Так, первым о крупном денежном пожертвовании заявил глава глобального элитного торгового дома Kering и президент группы Artémis, которой принадлежит аукционный дом Christieʼs, Франсуа-Анри Пино. Его семья, состояние которой Forbes оценивает в $15,7 млрд, обещала направить на ремонт Собора Парижской Богоматери €100 млн Вслед за ним другой влиятельный французский меценат Бернар Арно, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy, объявил о намерении пожертвовать на нужды Нотр-Дама еще более внушительную сумму — €200 млн Аналогичную сумму обещала выделить компания LʼOreal и владеющая ею семья Беттанкур.

Французский энергетический гигант Total также не хотел оставаться в стороне от культурной трагедии и собирался напрвить на восстановление собора €100 млн По €10 млн должны были выделить Мартен и Оливье Буиг из группы Bouygues, компания JCDecaux Group, Societe Generale и Марк Ладре де Лашарьер из холдинга Fimalac.

Выделить гранты на восстановление собора обещали Еврокомиссия, ЮНЕСКО, Польша, Южная Корея и Япония.

Не собиралась оставаться в стороне и Россия. Министерство культуры предлагало организовать сбор пожертвований на восстановление собора Парижской Богоматери. Однако идея встретила активную критику в нашей стране. Многие заявили о том, что в реставрации нуждаются и российские церкви и другие памятники архитектуры.

Опрошенные тогда «Газетой.Ru» эксперты были уверены, что Франция не останется в накладе, поскольку только французские инвесторы пообещали выделить гораздо больше средств, чем нужно было, не говоря уже о других инвесторах и международных организациях.

«По оценкам, которые фигурировали в прессе, на реставрацию собора нужно около 100 млн евро»,

— отмечал «Газете.Ru» аналитик «Финам» Алексей Коренев.

При этом, комментируя такое большое желание инвесторов помочь в реставрации собора, эксперт объяснял, что для них это очень хорошая пиар-акция.

«Это гораздо эффективнее, чем просто выделить денег малоимущим или помочь пенсионерам и остаться незамеченным. Сейчас можно прославиться на волне возникшего хайпа», — говорил он.

Однако, как выяснилось, платить за хайп инвесторы оказались не готовы.

Собор Парижской Богоматери — один из самых известных памятников готической архитектуры в Европе. Он входит в десятку древнейших храмов в Западной Европы — его строительство продолжалось с 1163-го по 1345-й год. Ежегодно храм посещали около 14 миллионов туристов со всего мира.