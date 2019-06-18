Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.15
$
64.15
71.90
71.80
Прогноз
24.06 – 01.07
$
63.80
71.55
Индексы и котировки Brent
62.27
+0.86 Золото
1341.89
–0.02 РТС
1356.30
+0.08
Динамика валют
EUR / USD
18.06
1.1190
+0.0018
02.06
1.1172
14.06
02.06
21.05

Google и Facebook объединились с рекламодателями ради борьбы с плохим контентом 

Lenta.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Reuters
Facebook, Google, Twitter и крупные рекламные агентства объявили о начале совместной борьбы с вредным и потенциально опасным контентом, объем которого на этих площадках по-прежнему остается слишком большим. Об этом сообщает The Financial Times.
Как отмечает издание, данную инициативу поддержали агентства WPP, Publicis и Omnicom, а также такие крупные бренды, как Procter & Gamble и Unilever.
Ожидается, что компании разработают набор протоколов, которые смогут защитить в сети как бренды, так и обычных пользователей. В частности, по словам старшего бренд-менеджера Procter & Gamble Марка Притчарда, Google и Facebook, которые на данный момент являются самыми большими игроками среди онлайн-медиа, должны активнее заняться модерацией контента или, «по крайне мере, поощрять вежливость в комментариях».
Первая встреча объединенной группы должна состояться в среду, 19 июня. Однако, когда будут приняты конкретные решения, не уточняется.
По данным The Financial Times, крупные бренды по-прежнему с осторожностью подходят к размещению рекламы в сети, так как опасаются, что их материалы окажутся рядом с сомнительным контентом.
В мае сообщалось, что компания Google внедрила программу, которая находит и блокирует видео с шокирующим контентом на главной странице сайта и приложения YouTube.
Последние новости
Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе Дагестанского журналиста арестовали по делу о финансировании терроризма Засуха в Москве встревожила синоптиков
Комментарии
Компании , Марк Притчард , Procter & Gamble , Google
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Должников будут искать на Волге
​Росстат подтвердил оценку роста ВВП в I квартале
Кудрин объяснил свои слова о «социальном взрыве»3
Производители резко подняли цены на бензин1
В Минтруде прокомментировали урезание маткапитала
Видео
01:06
Щедрая душа: мигранты получат российскую пенсию
Личный счет Экономика
02:18
Мировые ЦБ бегут из госдолга США
Экономика
01:18
Дании пригрозили из-за «Северного потока-2»
Экономика
02:56
Киев предупредил Европу о мрачном газовом сценарии
Экономика
03:17
Путин дал неожиданное разрешение дачникам
Недвижимость Личный счет
01:24
Путин одобрил новые изменения в пенсионной системе
Личный счет Экономика
03:31
Дачникам придумали новый штраф
Личный счет
03:44
В России взлетели цены на бензин
Экономика
00:34
Надо меньше пить: что придумали в России
Экономика Рынки
02:56
Давайте мириться: что Россия готова простить Киеву
Компании Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение