Сбербанк запустил новую услугу в салонах МТС

Услуга доступна с сегодняшнего дня в 5,9 тысячи салонах МТС по всей стране. Отравить деньги через кассу можно будет, предъявив паспорт, через терминал — единожды пройдя идентификацию в кассе любого из салонов оператора.

Минимальная сумма перевода — 50 рублей, максимальная — 100 тысяч рублей через кассу, 15 тысяч рублей через терминал. Комиссия за перевод через терминал составляет 2,99%, через кассу — 1,5%, но не менее 50 рублей и не более тысячи рублей.

МТС — шестой партнер экосистемы мгновенных переводов Сбербанка и первый оператор связи в ней. Ранее к экосистеме присоединились банки Тинькофф и Совкомбанк , система расчетов WebMoney, ритейлеры «Связной» и «Евросеть»