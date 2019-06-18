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Сбербанк запустил новую услугу в салонах МТС 

Рамблер + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Переводить наличные на карты Сбербанка мгновенно по номеру телефона стало возможно в салонах МТС. Об этом принадлежащим Демьяну Кудрявцеву «Ведомостям» рассказали в пресс-службе Сбербанка.
Услуга доступна с сегодняшнего дня в 5,9 тысячи салонах МТС по всей стране. Отравить деньги через кассу можно будет, предъявив паспорт, через терминал — единожды пройдя идентификацию в кассе любого из салонов оператора.
Минимальная сумма перевода — 50 рублей, максимальная — 100 тысяч рублей через кассу, 15 тысяч рублей через терминал. Комиссия за перевод через терминал составляет 2,99%, через кассу — 1,5%, но не менее 50 рублей и не более тысячи рублей.
МТС — шестой партнер экосистемы мгновенных переводов Сбербанка и первый оператор связи в ней. Ранее к экосистеме присоединились банки Тинькофф и Совкомбанк, система расчетов WebMoney, ритейлеры «Связной» и «Евросеть».
«Популярность сервиса мгновенных денежных переводов постоянно растет», — отмечает вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Платежи и переводы» Игорь Мамонтов, отметивший стремление компании делать сервис все удобнее для клиентов, расширяя функции и привлекая новых партнеров.
Комментарии1
Компании , Игорь Мамонтов , Демьян Кудрявцев , Совкомбанк , Сбербанк России , МТС , Евросеть , Ведомости
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