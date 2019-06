Компания Facebook Inc. официально обнародовала планы выпуска собственной криптовалюты под названием Libra и обещала создать безопасную систему платежей, поддерживаемую реальными активами и предназначенную для использования широким кругом пользователей.

Во вторник компания назвала ряд крупных партнеров, в том числе Mastercard Inc., PayPal Holdings Inc., Uber Technologies Inc. и Spotify Technology SA, которые будут способствовать созданию "безопасной, масштабируемой и надежной" криптовалюты. В прошлом месяце в материале Wall Street Journal сообщалось, что программа предусматривает создание цифровой валюты, подкрепленной корзиной мировых валют и другими надежными инструментами.