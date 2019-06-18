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Facebook объявляет о новой криптовалюте, которая будет называться Libra 

Прайм + ещё 25 3 часа назад
Фото: Reuters
Компания Facebook Inc. официально обнародовала планы выпуска собственной криптовалюты под названием Libra и обещала создать безопасную систему платежей, поддерживаемую реальными активами и предназначенную для использования широким кругом пользователей.
Во вторник компания назвала ряд крупных партнеров, в том числе Mastercard Inc., PayPal Holdings Inc., Uber Technologies Inc. и Spotify Technology SA, которые будут способствовать созданию "безопасной, масштабируемой и надежной" криптовалюты. В прошлом месяце в материале Wall Street Journal сообщалось, что программа предусматривает создание цифровой валюты, подкрепленной корзиной мировых валют и другими надежными инструментами.
В Facebook сказали, что создают дочернюю компанию Calibra для обеспечения "разделения социальных и финансовых данных". Эта компания откроет цифровой кошелек, который можно будет использовать для оплаты покупок в интернете и перевода денег с применением криптовалюты Libra. По словам представителей Facebook, сервис будет запущен к 2020 году.
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Комментарии
Компании , PayPal , Wall Street Journal
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