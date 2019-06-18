Фонд арестованного Майкла Калви утратил контроль над банком «Восточный»

10% акций финансовой организации переданы компании «Финвижн холдингс» Артёма Аветисяна

Это сделано по требованию Арбитражного суда Амурской области.

«Мы были уверены в том, что правда на нашей стороне. Теперь, когда суд подтвердил правомерность наших требований и акции переданы его законному владельцу, очень надеемся, что все спекуляции на эту тему прекратятся»,

— заявили ТАСС в компании «Финвижн».

При этом в фонде Baring Vostok обвинили амурский суд в том, что тот в «беспрецедентно короткие сроки, игнорируя позицию Лондонского суда, лишил нас контроля в банке в пользу рейдеров, которые отправили за решётку невиновных людей».

Там полагают, что Аветисян вывел деньги из банка «Юниаструм» перед слиянием с банком «Восточный».