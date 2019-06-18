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Фонд арестованного Майкла Калви утратил контроль над банком «Восточный» 

Говорит Москва + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
10% акций финансовой организации переданы компании «Финвижн холдингс» Артёма Аветисяна.
Это сделано по требованию Арбитражного суда Амурской области.
«Мы были уверены в том, что правда на нашей стороне. Теперь, когда суд подтвердил правомерность наших требований и акции переданы его законному владельцу, очень надеемся, что все спекуляции на эту тему прекратятся»,
— заявили ТАСС в компании «Финвижн».
При этом в фонде Baring Vostok обвинили амурский суд в том, что тот в «беспрецедентно короткие сроки, игнорируя позицию Лондонского суда, лишил нас контроля в банке в пользу рейдеров, которые отправили за решётку невиновных людей».
Там полагают, что Аветисян вывел деньги из банка «Юниаструм» перед слиянием с банком «Восточный».
Американец Майкл Калви — основной фигурант дела о хищении у «Восточного» 2,5 млрд рублей. Инвестор находится под домашним арестом.
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