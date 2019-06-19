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Последний рубеж: остановит ли Дания «Северный поток — 2» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
В Копенгагене начались слушания по третьему маршруту проекта «Северный поток — 2». Согласование заявки Копенгагеном является последним серьезным препятствием на пути строительства нового газопровода. Он уже построен почти на 60%, однако необоснованная задержка с согласованием маршрута в датских водах может привести к срыву сроков строительства и дополнительным издержкам. Остановить «Поток» уже ничто не в силах, однако взыскать компенсации с Копенгагена будет не просто, говорят эксперты.
В среду, 19 июня, в Дании начинаются общественные слушания по третьему маршруту газопровода «Северный поток — 2». Они организованы Датским энергетическим агентством (ДЭА) и проводятся в городе Рённе на острове Борнхольм.
В ходе слушаний будет рассмотрен представленный ДЭА отчет об оценке воздействия на окружающую сред