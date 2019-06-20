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Путин предостерег «Яндекс» от судьбы Huawei 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: ТАСС
Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос представителя «Яндекса», предостерег компанию от судьбы Huawei.
У него спросили, можно ли в России создать прорывные режимы в технологических областях, чтобы быть на шаг впереди других стран.
«Надо понимать особенности нашей страны. Все должно быть хорошо подготовлено. Но темпы должны быть прорывными, с этим согласен», — заметил Путин.
Он отметил успехи «Яндекса», который, в частности, уже договаривается с коллегами из Южной Кореи по развитию беспилотных авто, которые будут тестировать там, а «мозги» будут от «Яндекса». По его словам, это уже повод для гордости.
«Относительно восхищения — надо с осторожностью к этому относиться. Huawei все восхищались, а их раз — и прихлопнули. В современном мире часто используются не рыночные методы борьбы», — предостерег в то же время Путин.
По его словам, в России открытый рынок, он не защищен, а «Яндекс» успешно конкурирует на рынке с такими гигантами, как Google.
«Это тоже не без поддержки государства», — заметил Путин.
Он также добавил, что власти должны обеспечить рынок для российских программистов в чувствительных отраслях для безопасности и суверенитета. Кроме того, заметил президент, на правительственном уровне надо принимать решения по поддержке развития технологий, касающихся безопасности страны.
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Комментарии
Компании , Владимир Путин , Яндекс , Google
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