Путин предостерег «Яндекс» от судьбы Huawei

У него спросили, можно ли в России создать прорывные режимы в технологических областях, чтобы быть на шаг впереди других стран.

«Надо понимать особенности нашей страны. Все должно быть хорошо подготовлено. Но темпы должны быть прорывными, с этим согласен», — заметил Путин.

Он отметил успехи «Яндекса», который, в частности, уже договаривается с коллегами из Южной Кореи по развитию беспилотных авто, которые будут тестировать там, а «мозги» будут от «Яндекса». По его словам, это уже повод для гордости.

«Относительно восхищения — надо с осторожностью к этому относиться. Huawei все восхищались, а их раз — и прихлопнули. В современном мире часто используются не рыночные методы борьбы», — предостерег в то же время Путин.

По его словам, в России открытый рынок, он не защищен, а «Яндекс» успешно конкурирует на рынке с такими гигантами, как Google

«Это тоже не без поддержки государства», — заметил Путин.

Он также добавил, что власти должны обеспечить рынок для российских программистов в чувствительных отраслях для безопасности и суверенитета. Кроме того, заметил президент, на правительственном уровне надо принимать решения по поддержке развития технологий, касающихся безопасности страны.