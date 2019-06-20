На польском участке «Дружбы» опять обнаружили «грязную» нефть

В трубопроводе «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу, обнаружили новое загрязнение нефти. Пробы, взятые позднее, не подтвердили факта загрязнения. При этом до сих пор не урегулирован вопрос с компенсацией по предыдущим поставкам «грязной» российской нефти. Эксперты опасаются, что репутация России как надежного поставщика сырья может пострадать.

На участке трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу, обнаружили новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщило принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на «Транснефть»

Загрязнение зафиксировали после проверки нефти на приемно-пропускном пункте «Адамова застава», через который она поступает в Польшу. После этого инцидента польский оператор остановил вечером 19 июня прокачку сырья по своему участку. Возобновили ее только утром 20 июня.

Позднее компания дала разъяснения на своем сайте. «ОАО „Гомельтранснефть Дружба“ полностью исключает использование загрязненной нефти в транспортировке в направлении Польши и Украины, а также в ОАО „Мозырский НПЗ“, говорится в сообщении компании „Транснефть“.

»По факту обнаружения повышенной концентрации органических хлоридов в точечной пробе на пункте приема нефти в Адамово была выполнена немедленная остановка транспортировки в направлении Польши. В ночь на 20.06.2019 на территории Беларуси ОАО «Гомельтранснефть Дружба» выполнен отбор точечных проб из всех ниток трубопровода и вспомогательных систем (дренажных емкостей) в пяти точках на протяжении 130 км от государственной границы в направлении Мозыря», — поясняет «Транснефть».

При этом анализ отобранных образцов в аккредитованной лаборатории не подтвердил превышение в них концентрации органических хлоридов, по факту массовая доля органических хлоридов составила 1-2 ppm и соответствовала требованиям ГОСТ 31378 и ГОСТ 51858.

Дополнительные точечные образцы на ПСП Адамово также не подтвердили загрязнение нефти.

«Предположения о причинах загрязнения, обсуждаемые на уровне рабочих контактов, не подтвердились. Причины выясняются», — отмечается в сообщении компании.

Это уже не первый случай проблем с «грязной» нефтью.

Напомним, в середине апреля 2019 года по трубопроводу «Дружба» из России в Белоруссию, а затем и в страны Европы пришла нефть, загрязненная органическими соединениями хлора. В результате ряд европейских стран — Польша, Украина, Германия, Венгрия и Словения — прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть.

Так, Польша остановила закачку российской нефти 24 апреля. В эту страну нефть не поступала в течение 46 дней. После этого поставки были возобновлены только 9 июня.

В России факт загрязнения нефти объяснили хищением нефти из трубы и подмесом в нее таких соединений, на наличие которых сырье, получаемое «Транснефтью» от компаний — производителей, проверяется нечасто.

Следователи возбудили уголовное дело против основных фигурантов дела о хищении нефти. В середине мая суд заочно арестовал основателя компании «Петронефть» Романа Трушева и бывшего генерального директора «Самаратранснефть-терминал» Романа Ружечко. Эти фигуранты дела объявлены в розыск.

Кроме того, были арестованы другие фигуранты дела: замгендиректора компании «Нефтеперевалка» Рустам Хуснутдинов, гендиректор «Петронефть актив» Владимир Жоголев, заместитель директора «Магистраль» Сергей Баландин и гендиректор «Нефтеперевалка» Светлана Балабай. В июне еще четырех фигурантов дела — сотрудников «Транснефти» — отправили под домашний арест.

При этом до сих пор проходят ожесточенные дискуссии по поводу того, какой в итоге составит размер этой компенсации.

Так, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил о том, что сумма ущерба, которую понесли белорусские предприятия от попадания грязной нефти в трубопровод «Дружба», оценивается в сотни миллионов долларов.

«Ситуация с пробами, которые обнаружили «грязную» нефть, а через три часа обнаружили уже вновь «чистую», выглядит как ошибка или трагическая случайность», — говорит Артем Деев руководитель аналитического департамента Amarkets

Хотя торговые партнеры России — здравомыслящие люди и не будут устраивать из-за этого скандал, в условиях политической нестабильности в мире и антроссийских настроений не исключено, что эта ситуация может послужить поводом для очередного витка напряженности вокруг трубопровода «Дружба», полагает эксперт.

Очередной инцидент с загрязнением нефти в трубопроводе может нанести серьезный репутационный удар по российской марке нефти URALS, считает Денис Лисицын, директор департамента управления активами компании ERARIUM Group.