Режиссер Андрей Кончаловский инвестировал в сеть аптек «Планета здоровья», пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на сообщение продюсерского центра режиссера. Вместе с владельцем бренда Александром Броварцом, с которым, по словам режиссера, его связывают «давние деловые отношения», они решили «объединить усилия в продвижении бренда и консолидировать использующие его компании». Итогом партнерства должно стать включение в ассортимент аптек товаров для красоты, здоровья, спорта.
Кончаловский рассказал, что станет акционером аптечной сети с долей не менее 20%, его инвестиции в проект составят «может быть, около $2 млн». «Если объединить аптеки с продуктами, которые делает Юлия Высоцкая (жена режиссера), может получиться интересная синергия», — рассказал режиссер. Такая возможность и такое желание есть, добавил он. Режиссер и его жена уже 15 лет развивают бренд «Едим дома», который объединяет товары для кухни и дома, магазины кухонной мебели, кулинарные студии и т.д.
Сог