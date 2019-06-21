Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.41
$
63.40
71.71
71.60
Прогноз
24.06 – 01.07
$
64.40
72.80
Индексы и котировки Brent
65.32
+0.14 Золото
1398.43
+0.04 РТС
1375.02
+0.17
Динамика валют
EUR / USD
21.06
1.1367
+0.0146
05.06
1.1221
18.06
05.06
24.05

Андрей Кончаловский стал инвестором крупной аптечной сети 

Forbes.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Режиссер Андрей Кончаловский инвестировал в сеть аптек «Планета здоровья», пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на сообщение продюсерского центра режиссера. Вместе с владельцем бренда Александром Броварцом, с которым, по словам режиссера, его связывают «давние деловые отношения», они решили «объединить усилия в продвижении бренда и консолидировать использующие его компании». Итогом партнерства должно стать включение в ассортимент аптек товаров для красоты, здоровья, спорта.
Кончаловский рассказал, что станет акционером аптечной сети с долей не менее 20%, его инвестиции в проект составят «может быть, около $2 млн». «Если объединить аптеки с продуктами, которые делает Юлия Высоцкая (жена режиссера), может получиться интересная синергия», — рассказал режиссер. Такая возможность и такое желание есть, добавил он. Режиссер и его жена уже 15 лет развивают бренд «Едим дома», который объединяет товары для кухни и дома, магазины кухонной мебели, кулинарные студии и т.д.
Сог