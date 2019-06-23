В Georgian Airways заявили об отсутствии задолженности перед Россией

Основатель грузинской авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил, что у компании нет никакой задолженности перед российской стороной.

Ранее Минтранс РФ сообщил, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля. Причина приостановки полетов — необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".

"Годами ранее определенный долг действительно существовал, однако эта была задолженность уже обанкротившейся компании. Насколько я помню, сумма достигала три миллиона доллара. В те годы власти сказали нам, что если мы покроем часть долга, то Georgian Airways будет единственной грузинской авиакомпанией, которая смогла бы осуществлять полеты по направлению России. Тогда наша компания заплатила два миллиона долларов", — заявил Гаиашвили, слова которого приводит агентство Commersant.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.

Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.