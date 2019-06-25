Подсадить на уколы: ирландцы продали ботокс США

Две крупнейшие в мире фармацевтические компании объединяются. AbbVie Inc, производитель инъекций от ревматоидного артрита, согласилась заплатить $63 млрд за покупку производителя ботокса Allergan Plc. Компании рассчитывают усилить свои позиции на рынке и произвести новые лекарства. Несмотря на то, что доходы россиян падают и большинство покупают только необходимые лекарства, спрос на косметические услуги растет и у нас в стране. Многие давно «сидят» на регулярных уколах ботокса.

Американская AbbVie Inc. согласилась заплатить $63 млрд за покупку конкурирующего производителя лекарств, ирландскую компанию Allergan Plc.

Allergan получит $188,24 за акцию, приводит агентство Bloomberg заявление компаний.

Сделка включает 45%-ную премию к уровню закрытия акций Allergan.

Ожидается, что сделка будет завершена в 2020 году.

Поглощение даст компаниям больше времени для решения старых проблем.

Так, AbbVie сможет диверсифицировать свои доходы от препарата Humira, инъекции от ревматоидного артрита, самого продаваемого лекарства в мире. В последнее время на рынке появляются более дешевые аналоги, и компания сталкивается с проблемами.

На телефонной конференции, во время которой объявлялось о сделке, генеральный директор AbbVie Ричард Гонсалес (он будет руководить объединенной компанией) заявил, что объединение должно ослабить опасения по поводу будущей конкуренции с Humira.

Эта сделка «дает важные стратегические преимущества как для AbbVie, так и для Allergan», подчеркнул Гонсалес.

Так, Allergan также вынужден конкурировать с компаниями-производителями альтернатив ботокса.

«Это хорошая альтернатива для Allergan по сравнению с текущей ценой на акции», — сказал агентству Bloomberg Дэвид Марис, аналитик Wells Fargo.

О потенциале слияния для Allergan говорит тот факт, что еще на новостях о сделке цена акций компании подскочила на премаркете в США на 35% и приблизились к 8-месячному максимуму.

Компании разработали несколько потенциально многообещающих лекарств от целого ряда заболеваний, но пока не убедили инвесторов, что они массово заинтересуют пациентов.

Учитывая, что годовая выручка Allergan составляет почти $16 млрд, ожидается, что сделка даст AbbVie еще один источник денежных средства в ее попытках разработать новое поколение препаратов.

В целом портфели активов двух компаний пересекаются в сегментах средств для улучшения мозговой активности, женского здоровья, препаратов против заболеваний желудка и других болезней. После сделки AbbVie выйдет в новый для себя сектор сглаживания кожи, наращивания ресниц и устранения двойного подбородка.

Как сообщает агентство Bloomberg, эта сделка — доказательство того, что даже крупнейшие в мире производители лекарств считают, что они могут стать больше.

В частности, в ближайшее время может состояться сделка по слиянию фармацевтической компании Bristol-Myers Squibb с корпорацией Celgene.

Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, сделку перенесли на более поздний срок. При этом отмечается, что сотрудники компании Bristol-Myers Squibb пытаются решить вопрос с одним из препаратов, возникший у американских регуляторов. В 2018 году была совершена другая сделка — японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical купила ирландскую Shire Plc за 46 млрд фунтов стерлингов ($62 млрд).

По словам аналитика «Финам» Алексея Коренева, в такого рода сделках компании могут рассчитывать на синергетический эффект за счет объединения. Это позволяет фармацевтическим компаниям концентрироваться на разработке новых лекарств и внедрять новые технологии.

Как отмечает Коренев, препараты, которые производят компании Allergan и AbbVie, в целом востребованы на западном рынке.

Так, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) недавно одобрило использование ботокса (onabotulinumtoxinA), продаваемого Allergan, для лечения детей в возрасте от 2 до 17 лет с жесткостью или спастичностью мышц верхней конечности. Это распространенный симптом у детей с рассеянным склерозом.

При этом агентство все еще рассматривает вопрос об использовании ботокса для лечения спастичности нижних конечностей у детей, и решение ожидается в четвертом квартале 2019 года.

В России дорогостоящие фармацевтические препараты пока что не так популярны из-за низкого уровня доходов, говорит Коренев. Большинство наших сограждан покупают только необходимые лекарства, отмечает эксперт.

Впрочем, в столице и других крупных российских мегаполисах, например, спрос на ботокс растет, добавляет специалист.

Многие активно пользуются ботоксом и не собираются от него отказываться, отмечают эксперты. В социальных сетях россиянки давно делятся советами, как правило колоть ботокс и где лучше его покупать.

Allergan — это официальный дистрибьютор ботокса в России и самый популярный на этом рынке препарат, прокомментировал «Газете.Ru» врач в одной из сети клиник косметологии и пластический хирургии Евгения Кузнецова

«Эстетическая косметология в России очень бурно развивается, в