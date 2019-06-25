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Ликсутов вошел в совет директоров «Аэрофлота» 

Rambler News Service + ещё 1 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Акционеры «Аэрофлота» на годовом собрании избрали заместителя мэра Москвы и руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова членом совета директоров «Аэрофлота», сообщили RNS в пресс-службе авиакомпании.
«Да», — ответили в «Аэрофлоте» на вопрос об избрании Ликсутова в совет директоров.
Информация о том, что Ликсутов может войти в совет директоров «Аэрофлота» появилась в марте. Кроме него, новым кандидатом был утвержден бывший министр по развитию Дальнего востока Александр Галушка, следовало из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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Компании , Максим Ликсутов , Александр Галушка , Аэрофлот
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