Ликсутов вошел в совет директоров «Аэрофлота»

Акционеры «Аэрофлота» на годовом собрании избрали заместителя мэра Москвы и руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова членом совета директоров «Аэрофлота», сообщили RNS в пресс-службе авиакомпании.

«Да», — ответили в «Аэрофлоте» на вопрос об избрании Ликсутова в совет директоров.