Ликсутов вошел в совет директоров «Аэрофлота» 

Акционеры «Аэрофлота» на годовом собрании избрали заместителя мэра Москвы и руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова членом совета директоров «Аэрофлота», сообщили RNS в пресс-службе авиакомпании.
«Да», — ответили в «Аэрофлоте» на вопрос об избрании Ликсутова в совет директоров.
Информация о том, что Ликсутов может войти в совет директоров «Аэрофлота» появилась в марте. Кроме него, новым кандидатом был утвержден бывший министр по развитию Дальнего востока Александр Галушка, следовало из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.