Министр энергетики Украины захотел «набить морду» топ-менеджерам «Нафтогаза»

Топ-менеджер «Нафтогаза» , руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов и министр энергетики Украины Игорь Насалик вступили в жесткий публичный конфликт, который решили перенести на ринг.

Конфликт начался с того, что Насалик сделал заявление о срыве планов по повышению добычи газа государственной газодобывающей компанией «Укргаздобыча» (дочерняя компания «Нафтогаза»), передает ИА REGNUM.

Он указал в интервью изданию «Главком», что «все запасы передавались в государственную компанию Укргаздобыча, которая с 2016 и до 2020 года должна была нарастить добычу газа с 14,5 млрд кубометров до 20 млрд», однако «они просто утилизировали около 40 млрд грн, не получив никакого результата».

Также он заявил в этом интервью, что «набил бы морду» Олегу Прохоренко , который на тот момент возглавлял «Укргаздобычу».

В ответ на это Фаворов на правах и.о. директора «Укргаздобычи» предложил Насалику «побоксировать» и «полискутировать».

«Жду вас на ринге», — указал он.

Министр принял вызов и предложил вместо боксерского поединка «мужской разговор» — бой без правил.

Украинские эксперты призвали Насалика и Фаворова покинуть свои должности после этих заявлений.

Ранее в «Нафтогазе» объяснили дефицит средств у «Укртрансгаза».

До этого «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в подземных хранилищах компании и не исключил остановку ГТС.