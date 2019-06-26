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Структура Михаила Прохорова вышла из капитала «Обуви России» 

Прайм + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Структура Михаила Прохорова Karyo Holdings вышла из капитала ПАО "ОР", которая является управляющей компанией одного из крупнейших обувных ритейлеров в РФ "Обуви России", говорится в сообщении ритейлера.
Karyo Holdings, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, владела 15,625% в компании. Изменения произошли 26 июня.
Группа "Обувь России" была основана в 2003 году, она развивает несколько обувных сетей, включая сети Westfalika, "Пешеход" и Emilia Estra. На конец 2018 года группа управляла 727 магазинами (161 объект — по франшизе). Глава "Обуви России" Антон Титов владеет 50% акций ПАО "ОР", управляющей компании группы.
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Компании , Антон Титов , Михаил Прохоров
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