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«Газпром» удвоит запасы газа в ПХГ Европы 

Rambler News Service + ещё 4 2 часа назад
Фото: ТАСС
«Газпром» планирует к отопительному сезону 2019-2020 годов увеличить запасы газа в подземных газовых хранилищах (ПХГ) Европы в 2 раза по сравнению с показателем прошлого года — до 11,4 млрд кубометров, заявил в ходе годового собрания акционеров компании глава «Газпрома» Алексей Миллер.
«"Газпром" активно эксплуатирует собственные и арендованные мощности ПХГ за рубежом. К зимнему сезону 2018-2019 годов был создан резерв мощности в 5,8 млрд кубометров газа. План текущего года — не менее 11,4 млрд кубометров», — сказал Миллер.
В конце 2019 года истекают контракты на поставку российского газа на Украину и его транзит через территорию страны.
В середине июня глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова сообщила, что «Газпром» в текущем году увеличил закачку газа в подземные хранилища в Европе.
«На сегодняшний день объемы превышают аналог предыдущего года в 2,5 раза», — пояснила глава компании.
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Компании , Алексей Миллер , Газпром
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