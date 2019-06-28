«Газпром» удвоит запасы газа в ПХГ Европы

«Газпром» планирует к отопительному сезону 2019-2020 годов увеличить запасы газа в подземных газовых хранилищах (ПХГ) Европы в 2 раза по сравнению с показателем прошлого года — до 11,4 млрд кубометров, заявил в ходе годового собрания акционеров компании глава «Газпрома» Алексей Миллер

«"Газпром" активно эксплуатирует собственные и арендованные мощности ПХГ за рубежом. К зимнему сезону 2018-2019 годов был создан резерв мощности в 5,8 млрд кубометров газа. План текущего года — не менее 11,4 млрд кубометров», — сказал Миллер.

В конце 2019 года истекают контракты на поставку российского газа на Украину и его транзит через территорию страны.

В середине июня глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова сообщила, что «Газпром» в текущем году увеличил закачку газа в подземные хранилища в Европе.