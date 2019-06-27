Сервис «Яндекс. Такси» под брендом Yango запустился в Румынии и Гане

Сервис "Яндекс. Такси" начал оказывать под своим международным брендом Yango услуги по перевозке пассажиров в Румынии и Гане. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании.

Как отмечают в "Яндекс. Такси", 27 июня Yango был запущен в Румынии — пятой после Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии стране Евросоюза , в которой представлен сервис, а в Гане — второй после Кот-д'Ивуара стране Африки, где он работает, — сервис доступен с 6 июня. Таким образом, уточнили в компании, Yango представлен уже в 17 странах.

"Как и "Яндекс. Такси" в России, Yango не имеет собственных автомобилей и водителей и сотрудничает во всех странах присутствия с местными перевозчиками. В обеих странах открыты центры, в которых водители проходят обучение, знакомятся с правилами сервиса и могут решить все возникающие вопросы по работе приложения", — рассказали в пресс-службе.

Также в "Яндекс. Такси" отметили, что, несмотря на присутствие в Гане других агрегаторов такси, запуск Yango в этой стране стал самым успешным стартом сервиса в новых государствах.