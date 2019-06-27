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«Росгосстрах» не будет платить дивиденды по итогам 2018 года 

Прайм 40 минут назад
Фото: РИА Новости
"Росгосстрах" не будет выплачивать дивиденды за прошлый год, сообщил журналистам глава группы "Открытие" Михаил Задорнов.
В феврале Задорнов сообщал, что "Росгосстрах" будет в 2019 году платить дивиденды своему акционеру — банку "Открытие".
"По итогам 2018 года пока — собрание состоялось — "Росгосстрах" не платит. Решение было изменено потому, что структура владения такова, что мы сочли необходимым сохранить сейчас капитал и начать выплату дивидендов со следующего года, когда уже фактически полностью мы структуру владения сосредоточим в основном на банке "Открытие", — пояснил Задорнов.
"Росгосстрах" за пять месяцев 2019 года заработал чистую прибыль по РСБУ в размере 2,4 миллиарда рублей. При этом за весь прошлый год прибыль компании по РСБУ была на уровне 6,1 миллиарда рублей, напомнил Задорнов.
Гендиректор "Росгосстрах" Николаус Фрай сообщил, что компания ожидает чистую прибыль в 2019 году на уровне 3,5 миллиарда рублей, что почти вдвое меньше, чем результат 2018 года.
Основными акционерами "Росгосстраха" являются "РГС Холдинг" с долей в 49,3%, банк "ФК Открытие" с 23,8% акций, компания "РГС Активы" с долей в 8,9%, НПФ "Открытие" с долей в 9,9%, банк "Траст" с 7,1%.
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Компании , Михаил Задорнов , ФК Открытие , Росгосстрах , Ханты-Мансийский банк "Открытие" , Национальный банк "Траст"
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