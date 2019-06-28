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Совет директоров «Яндекса» расширился до 10 человек 

Прайм + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Акционеры "Яндекса" на годовом собрании 27 июня одобрили избрание директора по технологиям Михаила Парахина и управляющего директора группы компаний Тиграна Худавердяна в совет директоров "Яндекса", говорится в сообщении технологической компании.
Парахин назначен неисполнительным директором сроком на год, Худавердян — исполнительным членом совета также на год. Кроме того, в совет директоров были переизбраны старший вице-президент по персоналу и член исполнительного комитета D. E Master Blenders Роже Рийниа, генеральный партнер Almaz Capital Partners Чарльз Райан и бывший глава администрации президента РФ Александр Волошин.
Теперь совет директоров "Яндекса" состоит из 10 человек. Среди его членов также — сооснователь компании Аркадий Волож, глава Сбербанка Герман Греф, президент Firehouse Capital Джон Бойнтон, исполнительный основатель Wellville Эстер Дайсон и профессор Стэнфордской высшей школы бизнеса Илья Стребулаев.
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Комментарии
Компании , Тигран Худавердян , Александр Волошин , Илья Стребулаев , Герман Греф , Эстер Дайсон , Михаил Парахин , Чарльз Райан , Джон Бойнтон , Аркадий Волож , Администрация Президента РФ , Сбербанк России , Яндекс
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