«Кассир.ру» пожаловался в ФАС на «Яндекс»

Онлайн-продавец билетов «Кассир.ру» подал жалобу на «Яндекс» ФАС о недобросовестной конкуренции, сообщили в пресс-службе «Кассир.ру».

«Компания "Кассир.ру" подала в ФАС заявление о недобросовестной конкуренции со стороны «Яндекса». В своем заявлении в ФАС «Кассир.ру’’ отмечает, что цена билетов на мероприятие у всех сервисов одинаковая и устанавливается организатором. Поэтому доминирующим преимуществом может быть приоритетное размещение виджетов быстрой покупки билетов ‘’Яндекс. Афиши’’ на самых популярных страницах поисковика. Кроме того, ‘’Яндекс'' не тратит деньги на размещение рекламных виджетов, они встроены в стандартную выдачу, где реклама не продается», — отметили в компании.

Там пояснили, что компания просит ФАС провести проверку на нарушение законодательства о защите конкуренции, и в случае несоответствия, выдать предписание о прекращении злоупотребления доминирующим положением и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции.

В пресс-службе «Яндекса» ответили на претензии, заявив, что осведомлены о жалобе и находятся в контакте с регулятором.

«Использование интерактивных ответов является общепринятым отраслевым стандартом, характерным для подавляющего большинства поисковых систем, частью функциональности которых они являются. В поисковой системе ‘’Яндекса’’ интерактивные ответы формируются по общим правилам ранжирования и не имеют преимуществ перед другими результатами поисковой выдачи», — отметили в «Яндексе».

Как заключили в «Яндексе», нередко конкретные билетные сервисы зачастую находятся выше в поисковой выдаче, чем интерактивный ответ сервиса ‘«Яндекс. Афиша».