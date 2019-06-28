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«Газпром» выплатит максимальный объем дивидендов за всю историю РФ 

Российская Газета + ещё 4 49 минут назад
Фото: РИА Новости
По итогам 2018 года "Газпром" выплатит максимальный объем дивидендов в федеральный бюджет за всю историю российского фондового рынка.
Совет директоров предлагает выплатить дивиденды в размере 16,61 рубля на одну акцию, направив на это 27 процентов прибыли по МСФО.
"В рублевом выражении это соответствует увеличению дивидендов более чем в два раза по сравнению с прошлым годом", — уточняет РБК со ссылкой на заявление главы компании Алексея Миллера на годовом собрании акционеров.
Таким образом, общий объем дивидендов "Газпрома" достигнет 383,2 миллиарда рублей, что является рекордным объемом.
Кроме того, по словам Миллера, в компании продолжатся кадровые перестановки, поэтому стоит ждать дальнейших изменений.
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Компании , Алексей Миллер , Газпром , РБК
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