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Зубков вновь возглавил совет директоров «Газпрома» 

Прайм 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Совет директоров "Газпрома" на своем первом заседании после годового собрания акционеров вновь избрал своим председателем Виктора Зубкова, говорится в материалах компании.
"Избрать председателем совета директоров ПАО "Газпром" Зубкова Виктора Алексеевича", — говорится в материалах.
Зубков возглавляет совет директоров "Газпрома" с 2008 года.
Также сообщается, что на заседании принято решение переизбрать в качестве заместителя председателя совета директоров "Газпрома" главу компании Алексея Миллера.
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