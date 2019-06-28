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СМИ: Apple перенесла производство Mac Pro из США в Китай 

360tv.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Reuters
Компания Apple начала собирать новые компьютеры Mac Pro в Китае. Mac Pro — это единственные крупные устройства, которые Apple до недавнего времени производила в США.
Заказы на производство компьютеров Mac Pro в Китае получила Quanta Computer Inc., сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Уточним, что у Apple есть и линейка ноутбуков MacBook, в которой тоже присутствует модель Pro, но в статье WSJ речь идет именно о стационарном компьютере.
Quanta Computer Inc. занимается сборкой Mac Pro на предприятии, которое находится вблизи Шанхая. Отмечается, что его близость к другим азиатским поставщикам Apple, как ожидается, сможет позволить компании сэкономить на транспортных расходах.
Компьютеры Mac Pro, стоимость которых достигает шести тысяч долларов, не входят в ряд наиболее продаваемых продуктов компании, однако, как отмечают эксперты, сам факт принятия Apple решения о переносе производства является очень важным.
Стационарный компьютер Mac Pro предназначен в большей степени для тех, кто профессионально работает с изображением, в том числе с видео. Компания представила новую модель в начале июня.
Компания Apple основную часть своей продукции производит в Китае, и, как отмечают эксперты, эскалация торгового спора между Соединенными Штатами и КНР может создать ей серьезные проблемы.
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Комментарии
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