«Не могу взять под контроль»: Путин о деле «Рольфа»

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Путин впервые прокомментировал дело «Рольфа» 

BFM.RU 1 час назад
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ничего не знает об основателе компании «Рольф» Сергее Петрове и деле о выводе за рубеж 4 млрд рублей, поэтому не может прокомментировать ситуацию. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Я же здесь находился, а вы говорите, это в Москве произошло. Это не та информация, которую мне докладывают в режиме онлайн», — сказал президент.
По словам Путина, он не знаком с Петровым и ничего не знает о его бизнесе.
«Я не могу взять под контроль все дела, подобные делу против «Рольфа», но запрошу соответствующую информацию», — пообещал президент.
Путин подчеркнул, что правоохранители должны продолжать работать и пресекать противоправную деятельность.
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Компании , Видео , Сергей Петров , Владимир Путин
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