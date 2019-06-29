«Не могу взять под контроль»: Путин о деле «Рольфа»

Путин впервые прокомментировал дело «Рольфа»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ничего не знает об основателе компании «Рольф» Сергее Петрове и деле о выводе за рубеж 4 млрд рублей, поэтому не может прокомментировать ситуацию. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я же здесь находился, а вы говорите, это в Москве произошло. Это не та информация, которую мне докладывают в режиме онлайн», — сказал президент.

По словам Путина, он не знаком с Петровым и ничего не знает о его бизнесе.

«Я не могу взять под контроль все дела, подобные делу против «Рольфа», но запрошу соответствующую информацию», — пообещал президент.

Путин подчеркнул, что правоохранители должны продолжать работать и пресекать противоправную деятельность.