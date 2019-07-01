В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой , которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как рассказали в РЖД, певица не помещала пассажирам, так как ее автомобиль был на второй платформе, которая является технической.

"Автомобиль не мог помешать другим посетителям вокзала и пассажирам", — добавили в дирекции.

Однако в РЖД после этого случая все же решили провести проверку действий сотрудников вокзала, так как так приезжать к поездам можно лишь в редких случаях.

Ранее сообщалось, что катающаяся по перрону Пугачева разгневала фанатов.