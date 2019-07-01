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В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала 

Газета.Ru + ещё 17 3 часа назад
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Поездка Пугачевой в Ригу обернулась скандалом
Как рассказали в РЖД, певица не помещала пассажирам, так как ее автомобиль был на второй платформе, которая является технической.
"Автомобиль не мог помешать другим посетителям вокзала и пассажирам", — добавили в дирекции.
Однако в РЖД после этого случая все же решили провести проверку действий сотрудников вокзала, так как так приезжать к поездам можно лишь в редких случаях.
Ранее сообщалось, что катающаяся по перрону Пугачева разгневала фанатов.
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