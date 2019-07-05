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Белгородский НПЗ просит признать его банкротом 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Представители ООО «Белгородский нефтеперерабатывающий завод» (НПЗ) подали в суд заявление о самобанкротстве предприятия.
Арбитражный суд Белгородской области потребовал у руководства завода предоставить справки об отсутствии денег на счетах предприятия и сведения об общей сумме долгов по исполнительным листам и платёжным квитанциям. Заявление оставлено без движения до 26 июля, передаёт «Интерфакс».
News.ru уже писал, что суд отменил арест генерального директора НПЗ Олега Майорова, обвиняемого в невыплате зарплат 121 рабочему предприятия на сумму 21 млн рублей. Ранее представители коллектива предприятия вступились за него.
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