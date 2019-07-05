Уволены руководители компании, отвечающей за выдачу багажа в Шереметьево

Несколько руководителей ООО «Шереметьево хэндлинг», занимающейся обслуживанием багажа, лишились должностей после прокурорской проверки. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

По ее словам, речь идет о гендиреторе компании, начальнике службы обработки багажа, начальнике службы перронного обслуживания, директоре дирекции по обработке багажа, заместителе генерального директора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров,

Виновные должностные лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.