Несколько руководителей ООО «Шереметьево хэндлинг», занимающейся обслуживанием багажа, лишились должностей после прокурорской проверки. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.
По ее словам, речь идет о гендиреторе компании, начальнике службы обработки багажа, начальнике службы перронного обслуживания, директоре дирекции по обработке багажа, заместителе генерального директора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров,
Виновные должностные лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Ранее сообщалось о задержках в выдаче багажа в аэропорту Шереметьево.