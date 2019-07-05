Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.40
$
63.49
71.45
71.67
Прогноз
08.07 – 15.07
$
63.35
71.80
Индексы и котировки Brent
63.49
–0.17 Золото
1414.07
–0.01 РТС
1407.85
–0.08
Динамика валют
EUR / USD
05.07
1.1263
–0.0030
20.06
1.1292
02.07
18.06

Уволены руководители компании, отвечающей за выдачу багажа в Шереметьево 

BFM.RU + ещё 23 1 час назад
Фото: ТАСС
Несколько руководителей ООО «Шереметьево хэндлинг», занимающейся обслуживанием багажа, лишились должностей после прокурорской проверки. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.
По ее словам, речь идет о гендиреторе компании, начальнике службы обработки багажа, начальнике службы перронного обслуживания, директоре дирекции по обработке багажа, заместителе генерального директора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров,
Виновные должностные лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Ранее сообщалось о задержках в выдаче багажа в аэропорту Шереметьево.