Грузчикам из Шереметьева подняли зарплату до 200 тысяч

Грузчикам столичного аэропорта Шереметьево увеличили заработную плату. Однако это не пока не помогло решить проблему с задержками выдачи багажа.

Как стало известно, Министерство транспорта РФ планирует решить проблему с обработкой багажа к 15 августа. В настоящее время проводится дополнительный набор персонала. На работу планируется устроить еще порядка 400 грузчиков. Отметим, что ранее грузчики получали около 45 тысяч в месяц. Теперь же сотрудникам увеличили зарплаты до 200 тысяч рублей, пишут «Ведомости».

Отметим, что недавно ряд руководителей компании «Шереметьево Хендлинг», которая занимается транспортировкой багажа в одноименном аэропорте Москвы, были уволены после проверки Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. В причине указывается то, что они не справились со своими обязанностями.