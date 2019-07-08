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Грузчикам из Шереметьева подняли зарплату до 200 тысяч 

РИА «ФедералПресс» + ещё 4 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Грузчикам столичного аэропорта Шереметьево увеличили заработную плату. Однако это не пока не помогло решить проблему с задержками выдачи багажа.
Как стало известно, Министерство транспорта РФ планирует решить проблему с обработкой багажа к 15 августа. В настоящее время проводится дополнительный набор персонала. На работу планируется устроить еще порядка 400 грузчиков. Отметим, что ранее грузчики получали около 45 тысяч в месяц. Теперь же сотрудникам увеличили зарплаты до 200 тысяч рублей, пишут «Ведомости».
Отметим, что недавно ряд руководителей компании «Шереметьево Хендлинг», которая занимается транспортировкой багажа в одноименном аэропорте Москвы, были уволены после проверки Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. В причине указывается то, что они не справились со своими обязанностями.
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Компании , Другое , Минтранс РФ , Аэропорт Шереметьево , Ведомости
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