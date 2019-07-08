Груз-200: зачем грузчикам подняли зарплаты

На фоне проблем с выдачей багажа в Шереметьево выплаты грузчикам увеличили в пять раз. Они теперь составят около 200 тысяч рублей. Но проблему это пока не решило.

Руководство «Шереметьево Хэндлинг» — «дочки» столичного аэропорта, отвечающей за загрузку багажа в самолеты и его выгрузку из них в терминалы на ленты выдачи, — повысило своим грузчикам выплаты почти в пять раз — с 45 тыс. руб. в мае до 200–211 тыс. руб. в июле, но решить проблемы с задержками выдачи багажа, с которыми сталкивается аэропорт с конца мая, не удалось. Об этом в ходе совещания в Минтрансе заявил гендиректор Шереметьево Михаил Василенко , пишет газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, знающие это от участников встречи. Для сравнения, по данным Мосгорстата, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Москве в I квартале составила 86830 рублей, в апреле 2019 года — 102907 рублей.

При этом в ведомстве ожидают, что ситуация с обработкой багажа в «Шереметьево» нормализуется к 15 августа.

Ранее руководства аэропорта планировало решить все проблемы к началу июля, однако этого не произошло.

Проблемы с выдачей багажа начались в Шереметьево в конце мая. Тогда грузчики получали примерно 45 тыс. рублей и их заработная плата много лет не повышалась. Сотрудников не хватало, зачастую люди работали подряд по нескольку смен.

В мае из-за нехватки грузчиков многочасовое ожидание чемоданов прилетевшими пассажирами доходило до шести часов.

Часть пассажиров в этом ситуации уезжали домой без багажа и ждали, когда их вещи привезут на дом через несколько суток. В аэропорту тогда комментировали, что эти изменения вызваны сменой технологии процесса обработки багажа.

«Мы переделали технологию и поняли — нам нужны другие люди, и больше людей. Мы почувствовали, что некоторые расчеты надо поправить. В момент перестройки всегда возникают какие-то сбои», — заявлял гендиректор аэропорта Михаил Василенко.

При этом по сообщению газеты «Коммерсантъ», до мая прошлого года авиакомпания «Аэрофлот» самостоятельно обрабатывала багаж своих пассажиров, которые составляли 78,5% пассажиропотока «Шереметьево». Однако с открытием в мае 2018 года терминала В эту роль взяла на себя компания «Шереметьево хэндлинг», которая на 100% принадлежит аэропорту.

Аэропорту было необходимо набрать десятки новых грузчиков, однако руководство сделать это не успело. При этом эксперты заявляли тогда, что не удалось это сделать из-за низкой зарплаты.

В декабре 2018 года, согласно вакансии на одном из сайтов по поиску работы, «Шереметьево хэндлинг» предлагало грузчикам зарплату «от 50 000 руб. на руки». Сейчас на сайте headhunter.ru в открытом доступе вакансия «грузчик/оператор-комплектовщик» от этой компании (размещена 24 июня, то есть в разгар коллапса) обещает «от 55 000 руб. на руки».

Следующий сбой в Шереметьево произошел в конце июня. Так, к 30 июня там скопилось около 1,5 тыс. «единиц багажа», который не улетел в пункты назначения вместе с пассажирами, полчаса не работала багажная лента.

За 29 и 30 июня, по данным СМИ, в аэропорту скопилось еще около 9 тыс. мест багажа.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура после жалоб пассажиров провела проверку сообщений о многочасовых задержках с выдачей багажа. Проверка привела к увольнениям топ-менеджеров компании, к которой в последнее время перешли функции по обработке багажа, — ООО «Шереметьево Хендлинг». Работу потерял ее руководитель Андрей Никулин и три других топ-менеджера «Шереметьево Хэндлинг».

«Кроме того, в связи с уже поступившими в Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру заявлениями пассажиров, возбуждено 18 дел об административных правонарушениях по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ «Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов» в отношении виновных юридических и должностных лиц», — сообщали представители прокуратуры.

В июне компания «Шереметьево Хэндлинг» отрапортовала, что увеличила зарплаты грузчикам почти в пять раз и сообщила, что это приведет к полному решению проблемы.

По словам источников газет «Ведомости» и РБК, в ходе совещания глава Минтранса Евгений Дитрих спросил, почему повышение зарплаты не решило проблемы.

На этот вопрос Василенко ответил, что ситуация была осложнена тем, что часть грузчиков, работающих в аэропорту Шереметьево, запланировала на летний период отпуска, а еще часть нашли новое место работы.

Кроме того, на обучение новых грузчиков требуется до двух месяцев, сказал гендиректор аэропорта.

По итогам совещания 6 июля Дитрих указал на недостаточную проработку процесса передачи обязанностей по обработке багажа от «Аэрофлота» к компании «Шереметьево-Хэндлинг» и на плохую организацию работы с персоналом.

По его словам, для того чтобы стабилизировать ситуацию, предпринят комплекс мер: из терминала D в другие терминалы перенаправлены 12 рейсов, прилетающих в пиковое время — с 18 до 20 часов, усилены подразделения по обработке трансферного багажа, внедрены технические меры, ведется набор дополнительных сотрудников.

Получить официальный комментарий Минтранса «Газете.Ru» не удалось.