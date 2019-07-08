В Шереметьево сделали заявление по зарплатам грузчиков

Средняя зарплата грузчиков составляет 82 тысячи рублей за вычетом налогов. Об этом заявил первый заместитель генерального директора по производству Андрей Никулин , передает корреспондент "Газеты.Ru".

Ранее вышедшую информацию о зарплатах грузчиков на уровне 200-211 тыс. он назвал "непроверенной".

"За последний год у нас у грузчиков средней зарплаты не было как 45 тыс.и не было у нас и 200 тыс. На данный момент средняя зарплата — 82 тысяч — у того персонала, который занимается обработкой багажа: водители, операторы и комплектовщики, грузчики", — ответил на вопрос "Газеты.Ru" Никулин.

По его словам, в июне были единичные случаи с выплатами 200 тыс. рублей — они касаются выплаты материальной помощи сотрудникам в соответствии с договором аэропорта и дочерних компаний. Кроме того, такие выплаты, в том числе относились к зарплатным бонусам.