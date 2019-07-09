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«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома» 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: ТАСС
Возможный пересмотр решения суда по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из существенных рисков. Об этом говорится в проспекте к выпуску еврооблигаций компании, передает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Согласно требованиям российской компании, «Нафтогаз» должен будет выплатить ей около 2,1 миллиарда долларов, а также отказаться от собственных претензий на 11,58 миллиарда долларов. «Газпром» отмечает, что скорректированные объемы отбора по требованию «бери или плати» в поставочном контракте без корректировки обязательств по объемам транзита сделала договорные отношения «несбалансированными».
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Компании , Демьян Кудрявцев , Нафтогаз , Газпром , Ведомости
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