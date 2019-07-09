Бизнес в России сочли опасным

Он, в частности, указал, что стоит обратить внимание на целый ряд вопросов, связанных с работой правоохранительных органов

«У нас больше половины российских бизнесменов считают свою сферу деятельности опасной, а работу курирующих их правоохранительных органов — недостаточно справедливой и прозрачной», — пояснил Кудрин.

По его словам, из шести процентов молодых людей в России, которые хотят открыть бизнес, начинают собственное дело лишь два процента.

Глава СП подчеркнул, что к росту доверия бизнесменов и молодежи к предпринимательству может привести только общее улучшение инвестиционного климата.

Ранее консалтинговая компания Strategy Partners провела исследование на предмет готовности российского бизнеса к цифровой информации. Выяснилось, что только у четырех процентов компаний в России имеется соответствующая стратегия, при этом абсолютное большинство (91 процент) используют устаревающую бизнес-модель.