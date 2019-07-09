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Бизнес в России сочли опасным 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин заявил, что более половины предпринимателей в России считают свое занятие опасным. Трансляция выступления велась на сайте Госдумы.
Он, в частности, указал, что стоит обратить внимание на целый ряд вопросов, связанных с работой правоохранительных органов.
«У нас больше половины российских бизнесменов считают свою сферу деятельности опасной, а работу курирующих их правоохранительных органов — недостаточно справедливой и прозрачной», — пояснил Кудрин.
По его словам, из шести процентов молодых людей в России, которые хотят открыть бизнес, начинают собственное дело лишь два процента.
Глава СП подчеркнул, что к росту доверия бизнесменов и молодежи к предпринимательству может привести только общее улучшение инвестиционного климата.
Ранее консалтинговая компания Strategy Partners провела исследование на предмет готовности российского бизнеса к цифровой информации. Выяснилось, что только у четырех процентов компаний в России имеется соответствующая стратегия, при этом абсолютное большинство (91 процент) используют устаревающую бизнес-модель.
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Комментарии1
Компании , Алексей Кудрин , Госдума , Счетная палата , МВД
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