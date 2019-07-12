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Visa готова обеспечить бесперебойную работу системы в России 

ТАСС 1 час назад
Международная платежная система Visa намерена обеспечить бесперебойную работу своей системы в России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Visa.
Ранее газета "Коммерсант" написала, что новые положения закона "О национальной платежной системе" могут привести к уходу международных платежных систем из России. Издание отмечает, что, по мнению одного из экспертов, предлагаемые новые правила "невыполнимы" для таких международных платежных систем, как Visa и MasterCard.
"Компания Visa привержена своей миссии обеспечить бесперебойную работу безналичных платежей для всех участников платежной экосистемы: банков, ТСП (торгово-сервисные предприятия) и потребителей", — сообщили в пресс-службе.