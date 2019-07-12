Ужасы санкций: когда Visa уйдет из России

Госдума и Банк России пытаются подстраховаться на случай санкций. Уже в ближайшие месяцы может быть принят законопроект, обязывающие международные платежные системы в РФ продолжать обслуживание платежей даже тех банков, в отношении которых на международном уровне ведены ограничения. Это может привести к тому, что карты международных систем клиентов российских банков могут перестать работать за пределами страны, а в России возникнет проблема с приемом карт зарубежных банков.

Госдума разработала поправки в закон «О национальной платежной системе». Эти меры должны обязать международные платежные системы (МПС) обеспечить бесперебойную и непрерывную обработку платежей по картам в России для любого банка. Со стороны регулятора — это страховка на случай введения новых санкций в отношении российских финансовых организаций, для самих систем — риск оказаться между молотом и наковальней.

Дело в том, что сейчас международные системы, подчиняясь требованиям страны, в которой зарегистрированы, вынуждены исполнять новые санкции США в отношении РФ — в этом случае они просто отключают работу банков, которых коснулись рестрикции. Так уже было с СМП-банком, банком «Россия» весной 2014 года и Еврофинанс-Моснарбанком, который попал под санкции в марте этого года.

Однако, если новый закон будет принят, то права отключать банки от работы у МПС не будет. И разрываясь между требованиями санкций и законом России, платежные системы просто могут свернуть свою работу внутри нашей страны, предупреждает «Коммерсант».

В итоге окажется, что картами российских банков станет невозможно расплачиваться за пределами России, а внутри страны станет невозможен прием карт зарубежных банков, однако ЦБ и депутаты настаивают на принятии поправок к закону уже в весеннюю сессию, отмечает издание.

Госдума включила в график заседаний на 23 июля пункт о рассмотрение во втором чтении законопроекта, который должен внести данные поправки в закон «О национальной платежной системе» — НПС

По сути поправки предусматривают запрет для российских дочерних компаний МПС приостанавливать проведение расчетов по картам банков, попавших под санкции. Законопроект вводит понятие «иностранная платежная система» (ИПС) таким образом, что МПС, уже прошедшие регистрацию в Банке России, под определение иностранной платежной системы не попадают. Следовательно, компании, которые представляют в России международные платежные системы, должны подчиняться правилам для просто «платежных систем». И для них в этом законопроекте вводится запрет на установление «критериев приостановления, прекращения участия в платежной системе по инициативе оператора платежной системы, связанных, соответственно, с приостановлением, прекращением участия в иностранной платежной системе».

Это относится ко всем крупным иностранным игрокам, работающим в России. На данный момент дочерние структуры, состоящие в реестре операторов платежных систем регулятора, есть у Visa , MasterCard, China Union Pay, JCB. Но требования санкций по отключению банков от платежей пока применяли только Visa и MasterCard.

Автор законопроекта, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил изданию, что «поправки были внесены для того, чтобы запретить любым платежным системам прописывать в своих правилах возможность отключения российских банков от проведения расчетов по картам».

«Мы не должны поощрять такие отключения и терпеть дискриминационные правила», — добавил Аксаков.

В Банке России уточнили «Газете.Ru», что «поправки направлены на обеспечение соответствия деятельности всех операторов платежных систем российскому законодательству».

«Мы уверены, что все платежные системы будут работать так, как и работали. Как и сегодня, внутрироссийские операции по картам, включая карты МПС, будут обрабатываться НСПК внутри РФ, а операции за пределами страны — международными платежными системами. Мы не видим поводов для беспокойства», — подчеркнули в ЦБ.

По сути, если правила, по которым сейчас работают системы, после принятия поправок не будут изменены, то та часть регламента работ, которая не соответствует закону, будет считаться недействительной.

Таким образом, если дочке МПС придется пойти на поводу требования материнской международной компании и отключить от работы по расчетам за пределами России какой-либо российский банк, то через шесть месяцев после ввода закона факт приостановление расчетов будет считаться нарушением новых норм законодательства. За ним последует предписание Банка России об исправлении нарушения. А в случае если оно не будет выполнено, произойдет исключение российской дочерней компании МПС из реестра операторов платежных систем ЦБ. Это означает фактический запрет на работу платежной системы в России.

Для международных систем предлагаемые законопроектом правила невыполнимы не потому, что они сложны технически, а потому, что их нельзя реализовать с юридической точки зрения.

В этом случае в России карты, уже выпущенные в рамках системы, которую исключают из реестра, будут проводить платежи через Национальную систему платежных карт (НСПК). При этом за пределами России карты исключенных систем работать не будут. Более того, с уходом какой-либо из систем с российского рынка карты иностранных банков в России также работать не смогут — не станет поддерживающей их работу инфраструктуры.

В НСПК законопроект не комментируют. Банк России и MasterCard на запрос «Газеты.Ru» не ответили.

В пресс-службе Visa заявили, что не комментируют «суждения третьих лиц относительно возможных будущих событий, основанных на предположениях и выражающих личную позицию автора мнения».

«Россия является стратегически важным для Visa рынком. Компания Visa привержена своей миссии обеспечить бесперебойную работу безналичных платежей для всех участников платежной экосистемы: банков, торгов-сервисных предприятий и потребителей», — заверили в компании.

Источник «Газеты.Ru» на российском рынке платежных систем обратил внимание, что однажды российским законодателям и Банку России уже удалось продавить свои требованиях к международным платежным системам, сделано это было на этапе создания НСПК. Системам пришлось создавать в России свои «дочки» в 2014-2015 гг., хотя изначально МПС были против навязывания им таких правил игры.

В России Visa и MasterCard держат соображения выгоды и конкуренции: если одна система какому-то требованию не подчинится и ей придется уйти из России, то весь рынок условно «западных» платежей достанется конкуренту. Видимо, и на этот раз создатели законопроекта писали его в расчете на то, что уже опробованный сценарий давления на Visa и MasterCard сработает, полагает собеседник «Газеты.Ru».