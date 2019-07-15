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«Газпром» начнет заполнять газом «Силу Сибири» 

Вести Экономика + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Газпром" провел испытания 90% первой очереди газопровода в Китай "Сила Сибири", компания готовится к началу заполнения трубы газом, заявил в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) зампред правления, начальник департамента 623 "Газпрома" Олег Аксютин.
"Готовность достаточно большая. От Чаяндинского месторождения до границы с Китаем проложено 2156 км (100% трубопровода — прим. ред.), испытания проведены на 1950 км. Планируется уже заполнение газа", — отметил Аксютин.
Оператор разработки Чаянды — "Газпром добыча Ноябрьск" заявил ранее, что на 15 июля намечена подача газа на площадку установки комплексной подготовки газа № 3, а еще через месяц начнется заполнение газом "Силы Сибири".
"Помимо всего будет введена в эксплуатацию КС "Зейская", это первый этап подачи газа. 1 декабря, как было определено, начнется подача газа (в Китай — прим. ред.)", — подчеркнул Аксютин.
Что касается строительства Амурского ГПЗ, который начнет выделять ценные фракции из экспортного потока газа в Китай, то "готовность Амурского ГПЗ составляет 44%. Первый этап ввода в эксплуатацию — 2021 г., это ввод двух технологических линий", заключил Аксютин.
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Компании , Олег Аксютин , Газпром , ВГТРК
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