Катастрофа в делах: в Boeing подсчитали потери

Компания Boeing подсчитала убытки из-за запрета на полеты для самой продаваемой модели своих лайнеров — линейки новейших 737 MAX. По итогам второго квартала компания может потерять около $5 млрд Прежняя оценка ущерба из-за двух катастроф была скромнее — $1 млрд По факту убытки могут быть еще больше: производство самолетов вырастет в цене, а это отразится на выручке корпорации и в последующих кварталах.

Boeing переживает свои худшие времена — компания продолжает терять деньги после того, как репутация только произведенных и самых продаваемых лайнеров была испорчена.

Во втором квартале компания потеряла $5,6 млрд от масштабного запрета на полеты новых моделей Boeing 737 MAX. Пока это предварительные данные. Полностью отчет о выручке за этот период Boeing опубликует 24 июля, говорится на сайте компании.

$5,6 млрд — именно на столько уменьшится выручка за период с апреля по июнь от запретов на полеты лайнеров и отсрочек на их поставки новым заказчикам до вычета налогов. С учетом налогов это $4,9 млрд

Как отмечает компания, цифра эквивалентна удержанию по $8,74 за акцию, а также охватывает возмещение потенциальных убытков пассажирам в связи с задержками или отменой рейсов после запрета на полеты для 737 MAX.

«Это определяющий момент для Boeing. Для нас нет ничего важнее безопасности летного состава и пассажиров, которые летают на наших самолетах. Запрет полетов MAX — мощный встречный ветер, и финансовое влияние, признанное в этом квартале, отражает текущие проблемы и помогает учесть будущие финансовые риски», — говорится в заявлении CEO Boeing Денниса Мюлленберга.

С момента мартовской катастрофы акции Boeing упали на 15%, что является самым большим отклонением в индексе Dow Jones Industrial Average, отмечает Bloomberg.

Стоит отметить, что эту информацию можно считать первым официальным признанием убытков от простоя 737 MAX. Ранее оценки и авиаразработчика, и аналитиков были более сдержанными. Убытки, включая издержки перевозчиков от приостановки эксплуатации самолетов и недополученную прибыль от временного сокращения производства новых лайнеров, компания оценивала в $1 млрд Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, давали другие цифры — $3 млрд

Но это не все траты компании из-за проблем с лайнерами MAX.

Себестоимость производства самолетов станет выше, прогнозирует компания. Производство лайнеров 737 MAX подорожает на $1,7 млрд Это приведет к снижению маржи не только во втором квартале, но и в последующих, признают в Boeing. Несмотря на это, компания постепенно планирует увеличивать темпы производства лайнеров — с 42 до 57 в месяц уже в 2020 году. А те боинги, которые собрали в период запрета на полеты, планируется доставить заказчикам в течение нескольких кварталов, последовавших сразу после снятия запрета.

Прогноз и финансовые результаты по итогам второго квартала расcчитаны из того, что запрет будет снят уже к концу года. Boeing надеется, что 737 MAX вернут в небо к четвертому кварталу 2019 года, следует из пресс-релиза. Американские источники в свою очередь ранее сообщали WSJ, что перевозки будут возобновлены не раньше 2020 года.

Эксплуатацию самолетов 737 MAX приостановили в марте после двух авиакатастроф. Следствие предварительно показало сходство происшествий. В обоих лайнерах перед крушением сбой дала система автоматического управления MCAS. В настоящее время на земле без полетов стоят 500 боингов, из них 150 — новых, констатирует Bloomberg.

Для разрешения на эксплуатацию Boeing необходимо повторно сертифицировать модель 737 MAX, поскольку в них обновлено программное обеспечение. Аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов уверен, что главной головной болью высшего менеджмента компании в ближайшем будущем станет укрепление репутации модели вплоть до постановки вопроса о ее сохранении либо ускорение разработки совершенно новой модели. К тому же компании нужно будет решить вопросы с логистикой.

Boeing терпела убытки и в первом квартале. Тогда чистая прибыль снизилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $2,15 млрд Общая выручка оценивалась в $22,9 млрд