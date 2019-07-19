Россия накормит китайцев пряниками

Российские предприниматели начали экспорт пряников в Китай. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента Alibaba Group по глобальным инициативам Брайана Вонга.

«За последний месяц только один магазин продал 50 тысяч упаковок пряников», — уточнил он.

Также Вонг добавил, что высоким спросом на китайском рынке пользуются российские продукты питания, косметика и изделия ручной работы.

«Россия сильна в определенных областях: мясо-молочное производство, рыба, но даже важнее тот факт, что все эти продукты полезны, безопасны и даже иногда относятся к категории органических», — подытожил он.

В начале июня российский Минсельхоз сообщил о расширении поставок сельхозпродукции в Китай. В частности, Москва и Пекин подписали соглашение о фитосанитарных требованиях к кукурузе, рису, сое и ячменю.

Также в ведомстве говорили о налаживании экспорта российского мяса и выразили надежду на оперативное решение вопроса признания принципов регионализации России по опасным заболеваниям животных. Это, как пояснили в Минсельхозе, позволит начать поставки свинины, говядины и оленины из регионов страны с благополучной эпизоотической ситуацией и с предприятий с высоким уровнем биологической защиты.