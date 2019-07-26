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Иностранцам хотят запретить владеть значимыми IT-компаниями 

Вести.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новый законопроект, который призван запретить иностранным гражданам владеть так называемыми "значимыми информационными ресурсами" в России, внесен в Госдуму, сообщает агентство РИА Новости.
Автор документа депутат "Единой России" Антон Горелкин пишет в пояснительной записке, что для начала нужно определить, что такое "значимый информационный ресурс" после чего ограничить долю иностранного участия в этом "ресурсе" 20% акций. То есть контрольный пакет должен находиться в руках у гражданина РФ или у российского юридического лица.
Кроме того, базы данных и технические средства "значимых информационных ресурсов" должны находиться на территории России. Это позволит защитить персональные данные граждан РФ.
Одна из крупнейших российских IT-компаний "Яндекс" выступила против подобной инициативы. Если законопроект будет принят, то это может разрушить уникальную экосистему российского интернет-бизнеса. Жертвами подобного катаклизма станут, прежде всего, пользователи. "Яндекс" готов участвовать в обсуждении этого законопроекта, заявили агентству ТАСС в компании.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что новый документ негативно скажется на иностранных инвестициях, что в свою очередь ухудшит экономическое положение российских IT-компаний.
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Комментарии
Компании , Дмитрий Мариничев , Антон Горелкин , Единая Россия , Госдума , Яндекс , ИТАР-ТАСС
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